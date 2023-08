CORTINA (BELLUNO) - I fuochi della Madonna, la vigilia dell'Assunzione, sono una tradizione radicata in Ampezzo. Domani, nella sera del 14 agosto, appena buio si accendono i primi a fondovalle, eretti dai ragazzini, con pezzi di legno, cassette della frutta, vecchie assi dismesse. La sera avanza, ardono le pire allestite in montagna, sulle balconate che dominano la conca, talvolta anche sulle cime. I "Foghe de ra Madona" derivano da antichi culti di purificazione, quando il fuoco era surrogato del sole, arte per scaldare, ma anche modo di segnalare a distanza. Non devono però diventare occasione per bruciare vecchio ciarpame e inquinare l'ambiente. In passato ci furono controlli, perché le usanze vanno bene e sono tollerate, c'è anzi un articolo del regolamento di polizia urbana che ammette l'accensione di fuochi, per rispettare le tradizioni, ma non si deve trascendere. Negli anni c'è chi ha reinterpretato l'antica usanza e ha introdotto i fuochi artificiali, che derivano da altre consuetudini, care ai turisti.

CENA IN QUOTA

Lunedì sera si potrà salire a 2.100 metri, con la funivia del monte Faloria, per una cena in quota e per osservare dall'alto tutti i punti luminosi. I fuochi possono essere anche fiaccole poste sull'acqua, attorno al laghetto d'Aial, per una cena in atmosfera suggestiva e romantica.

PROTÈSI VERSO IL CIELO

A Ferragosto c'è, anche a Cortina, la festa delle guide alpine, come da tradizione, diffusa nelle comunità di montagna. La religione cattolica ricorda l'assunzione della Madonna di cielo, salita così in alto come nessun altro: ecco l'immagine da venerare per chi, di professione, sale e fa salire le persone sulle cime. Alla palestra di arrampicata di Sopiazes, intitolata a Lino Lacedelli, simbolo degli scalatori ampezzani, le guide di Cortina 360 si ritrovano domani alle 18, per un brindisi in musica, aperto a tutti, con la band "Cose di famiglia" di Mauro e Giacomo Da Ros.

CLIENTI DA PREMIARE

Consegnare un riconoscimento agli ospiti più affezionati e farlo in occasione della festa più sentita dell'estate: fra gli alberghi di Cortina che ancora perpetuano questa tradizione c'è l'hotel Franceschi. La sera del 14 agosto, dalle 19.30 alle 20, la famiglia proprietaria darà un omaggio a tre ospiti che soggiornano da 30, da 40 e da 45 anni.

TUTTI DI CORSA

C'è anche lo sport, fra gli eventi agostani: il Sestiere di Zuel ripropone "El Siro de Pianozes", edizione numero 47. Si corre stamattina però non si partirà più dal trampolino di salto con gli sci Italia, simbolo delle Olimpiadi 1956, ma dal campo sportivo sottostante. Cambiati i percorsi, alle 9.30 partono i piccolissimi; a seguire i ragazzi; infine la gara più lunga, di 7 chilometri, con un ghiotto ristoro per atleti, pubblico e ospiti. Iscrizioni sul posto, prima della partenza.

IL RITORNO

A Cortina, ad agosto, non può mancare il libro di Bruno Vespa. Domani alle 18, all'Alexander Girardi Hall, lo storico giornalista, volto della Rai, presenterà "Kennedy. Fu vera gloria? Amori e potere di un mito".