Vacanza gratis senza cellulare, i 10 ragazzi sono arrivati: lavori manuali, meditazione e sedute con lo psicologo

di Dario Fontanive

ROCCA PIETORE (BELLUNO) - Una volta si consigliava la montagna per depurarsi dallo smog. Qui si veniva a respirare aria buona e a bere acqua cristallina. Ora all'ombra delle vette ci sidallee dai. Così ieri a Malga Ciapela sono arrivati i dieci prescelti del progetto Rigenerarsi in natura senza lo Smartphone . Una forma di marketing turistico lanciata dai sette comuni che fanno parte del progetto di sviluppo territoriale Dolomites Maadnees: da tutto il pianeta avevano risposto, per poter partecipare, 19.102 persone che successive selezioni hanno poi ridotto ai dieci candidati che ora per cinque giorni sono ospiti del rifugio Falier della sezione Cai di Venezia a quota 2.074 metri, ai piedi della grandiosa parete sud della Marmolada, gestito da Dante Del Bon e dalla moglie Franca Busin. In questi dieci giorni questi ragazzi che provengono dal Belgio, Francia, Slovacchia, Inghilterra, Brasile e Italia saranno completamente scollegati dal mondo. Non potranno assolutamente fare uso di apparecchi tecnologici e trascorreranno le giornate facendo lavori manuali e tanta attività all'aria aperta con sedute di meditazione, scambiando emozioni ed esperienze personali con