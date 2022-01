I pedaggi per le Tre Cime rendono bene: 140mila euro di contributi alle associazioni locali

AURONZO DI CADORE - Pioggia di contributi a favore delle associazioni della Val d’Ansiei grazie alle entrate derivanti dai parcheggi ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo in una stagione estiva positiva aldilà di ogni cauta aspettativa a causa delle incognite dell’andamento della pandemia. Difatti a tamponare la sostanziale diminuzione dei tradizionali turisti tedeschi, asiatici e d’Oltreoceano, c’è stato a detta degli osservatori, un cospicuo afflusso, oltre che di connazionali, di francesi e di spagnoli. Il che ha permesso all’esecutivo civico di dar corso ai bandi d’assegnazione dei contributi alle associazioni della vallata.

Facendo un passo indietro, la Giunta comunale di Auronzo di Cadore per l’anno 2021 aveva stanziato in bilancio una somma da suddividere tra le varie associazioni che operano sul territorio. Per esempio nel bilancio di previsione per le politiche giovanili, sport e tempo libero gli euro erano circa la metà rispetto al 2020. Tale stima era prudenziale a causa delle restrizioni covid. Difatti il timore degli uffici comunali era che vi potessero essere delle minori entrate dai parcheggi delle Tre Cime di Lavaredo. Il timore era la conseguente mancanza di fondi necessari da stanziare per le attività delle varie associazioni. Fortunatamente ciò non è avvenuto e la Giunta comunale potrà procedere con l’erogazione dei contributi per le attività da loro svolte durante il 2021.

Sono così usciti in questi giorni, pubblicati sul sito del Comune di Auronzo di Cadore, le due delibere e la relativa documentazione finalizzata all’assegnazione di contributi economici per finanziare l’attività istituzionale e programmata delle associazioni. Sono ammesse quelle che abbiano sede legale o operativa all’interno del territorio comunale di Auronzo di Cadore, oppure vi svolgano la parte prevalente della propria attività. A loro è anche prevista l’assegnazione di contributi per finanziare l’acquisto di automezzi atti al trasporto di minori per lo svolgimento di attività sportive. Il primo bando, che finanzia l’attività istituzionale e programmata delle associazioni, mette a disposizione 60 mila euro, mentre il secondo bando, per finanziare l’acquisto di automezzi, mette a disposizione la cifra di 80 mila euro.

Possono beneficiare dei contributi esclusivamente le associazioni che hanno sede legale o operativa all’interno del territorio comunale di Auronzo di Cadore, oppure svolgano la parte prevalente della propria attività sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale auronzana invita dunque tutte le associazioni, anche quelle che avessero già presentato istanza, a visionare l’avviso e inviare la richiesta agli uffici comunali entro la fine di questo mese.