No alla violenza sulle donne: ai piedi delle Tre Cime una coperta grande 2500 mq, cucita da centinaia di volontarie

AURONZO DI CADORE - Una grande coperta da 2.500 metri quadrati composta da 10 mila tessere da 50 centimetri di lato realizzate a maglia a mano in cinque mesi. È il lavoro compiuto da 90 associazioni, enti, istituzioni e case di riposo che oggi hanno assemblato le loro produzioni in una forma di «V» capovolta ad Auronzo di Cadore ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Il simbolo è collegato al progetto «Viva Vittoria», avviato lo scorso marzo e coordinato dal gruppo «Aps Up - I sogni fuori del cassetto» con lo scopo di raccogliere fondi per le donne maltrattate. Le singole coperte esposte, realizzate a maglia e a uncinetto, sono state riscattate da tutte le persone che, nel corso della giornata, hanno effettuato una donazione. L'associazione Dolomitike ha coordinato il tutto. I fondi raccolti saranno destinati alle associazioni Belluno Donna, Onda Rosa, Cooperativa Blhyster, che operano per aiutare donne vittime di violenza fisica e psicologica.