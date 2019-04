Casa svaligiata, il telefono è muto non possono bloccare il bancomat I ladri fanno 7 prelievi da 250 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Forse seguiti, controllati e alla fine derubati di tutti i soldi che avevano preso e del bancomat, usato per ulteriori prelievi. Un colpo doloroso quello inferto agli anziani coniugi De Barba di Tassei, che abitano in una delle case tra le Ronce e Valmorel. Un colpo che non è costato solo i 4mila euro in contanti che sono stati rubati dagli ignoti malviventi, ma anche la tranquillità di quella zona. «Non era mai successo nulla di simile e in più quando lo abbiamo scoperto non siamo riusciti neanche a telefonare per bloccare il bancomat, perché mancava la linea telefonica», spiega la padrona di casa che ha 81 anni. Il marito invece quest’anno ne compirà 90 di anni. Solo una settimana fa i coniugi hanno festeggiato le nozze di diamante. Sul furto indagano i carabinieri di Belluno.