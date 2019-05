Puliscono i boschi e ripristinano i sentieri: cacciatori multati

di Raffaella Gabrieli

TAIBON - Stufi di derisioni, denigrazioni e delle denunce. I cacciatori di Taibon bussano alla porta dell'assessore regionale Pan rivendicando le proprie ragioni. «O veniamo riconosciuti ufficialmente per il ruolo di tutela ambientale che svolgiamo - affermano i soci della Riserva guidata da Luca Lena - oppure non se ne parli che ora, dopo l'incendio e dopo Vaia, ci si offra ao a. Con la minaccia di essere citati in tribunale, com'è successo ad alcuni nostri componenti (tra cui uno di 83 anni), con una richiesta danni di 16mila euro». «La goccia che ha fatto traboccare il vaso - spiega Alberto Colleselli, presidente del Distretto venatorio agordino - è stato il recapito, lo scorso dicembre, di una denuncia per danno ambientale con la richiesta di risarcire un danno quantificato in 16mila euro. Un'azione legale mossa contro alcuni soci della Riserva che ancora prima dei