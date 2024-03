AURONZO - Cambia il regolamento per l'utilizzo dalla prossima estate dei parcheggi a pagamento posti piedi delle Tre Cime di Lavaredo con tariffe invariate rispetto all'anno scorso. Lo ha deciso il recente Consiglio comunale di Auronzo di Cadore per cui, il tiket ottenuto al casello di esazione, ora avrà la validità di 12 ore e non più di 24 come in precedenza. Vale a dire che se un escursionista sale in mattinata ai parcheggi con lo scontrino valido per 12 ore e decide successivamente di pernottare in uno dei rifugi della zona come il Lavaredo, il Locatelli o lo stesso Auronzo, con un lasso di tempo maggiore, al suo rientro a valle dovrà evidentemente versare la differenza al casello di esazione di Rin Bianco.

GRATIS

È disposta l’esenzione dal pagamento delle tariffe in caso di entrata e uscita tra le 19 e le 24 dello stesso giorno, come nel caso in cui il visitatore intenda magari cenare al rifugio Auronzo o al Lavaredo. A relazionare sull'argomento è stato il consigliere e capogruppo di maggioranza, Lorenzo De Martin. «Il provvedimento – ha spiegato – è stato adottato per evitare che i parcheggi siano occupati gratuitamente e a casaccio durante la notte. Fatto questo che l'anno scorso avveniva molto spesso, soprattutto da parte dei campers e van che, con l'estensione delle loro dotazioni, come verande e quant'altro occupavano più di una piazzola. È stato osservato che in certe occasioni i posti auto utilizzati senza pagamento erano anche superiori al centinaio con una consistente mancato introito nelle casse comunali. Del resto dopo un attento esame all'interno della Commissione per i Regolamenti – ha sostenuto il relatore – circa l'80 per cento ridiscende a valle nell'arco delle 12 ore». In definitiva si punta ad avere più parcheggi liberi al mattino e quindi a ridurre per quanto possibile le code al casello di esazione. Tale modifica inoltre, come sottolineato, permette uniformità nella regolamentazione eliminando una serie di problematiche per chi gestisce i parcheggi chiamato però ad un maggior controllo.

IL SINDACO

Il provvedimento per il sindaco, Dario Vecellio Galeno, risolve il problema della disposizione dei campers nell'area, permette al Comune di dare principalmente un maggior ordine, concede una maggiore rotazione dei flussi, evita che i “furbetti del parcheggio” adottino il giochetto con gli orari, così da trascorrere la notte gratuitamente. Il tutto per il primo cittadino auronzano non è estemporaneo, ma è il frutto di un approfondito e meticoloso studio sugli accessi in rapporto agli orari dei flussi, all'affluenza media di veicoli e persone e quant'altro attinente al servizio.