BELLUNO - La regina delle Dolomiti accoglie la primavera con una fine settimana tutto dedicato ai cocktail d'autore. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo si rinnova l'appuntamento con il Cortina Cocktail Weekend, un festival del bere miscelato ricco di contenuti ed eventi. Come per le iniziative sorelle - Florence Cocktail Week e Venice Cocktail Week - il format cortinese andrà a modellarsi sulle peculiarità della città ospitante coinvolgendo tante realtà locali, cocktail bar e bar d'hotel in particolare. «Il progetto pilota Cortina Cocktail Weekend 2022 mi ha dato tante soddisfazioni - racconta Paola Mencarelli, l'organizzatrice -. Il riscontro da parte di Cortina, dei professionisti del settore e dei propri ospiti è stato molto stimolante. Incoraggiata dagli stessi ampezzani, ho deciso di tornare per la stagione 2023/2024 con tutto il mio team sulle Dolomiti. Forte dell'esperienza del primo anno, sono andata a creare un progetto ancora più sartoriale, permettendo ad ogni struttura di proporre le proprie peculiarità, senza troppi paletti, ma con un grande supporto alle spalle».

I PROTAGONISTI

Ecco quali saranno i cocktail bar ampezzani protagonisti dell'evento: a parte lo Chalet Tofane - alla partenza degli impianti che salgono sulle Tofana, in località Lacedel - gli altri locali si trovano tutti in centro e sono l'Embassy, ​​il Faro Cocktail Bar, La Suite, l'LP26 Cortina, Villa Sandi, il Vip Club Cortina. E poi i bar degli alberghi, ovvero il 1224 Bar Lounge and Terrace del Grand Hotel Savoia a Radisson Collection Hotel, il Bar de Len dell'Hotel de Len, il Bar del Posta e la Villevenete Lounge all'Hotel de la Poste, il Lounge bar del Faloria Mountain SPA Resort, il Terrazza 26 e il Bar Rosapetra del Rosapetra Spa Resort, lo Zelda Champagne&Cocktail Club all'Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel.

COPPA MIXOLOGYS

La stagione sciistica è ancora in pieno svolgimento, grazie alle recenti copiose nevicate, e il calendario del Cortina Cocktail Weekend ne terrà conto proponendo la "Mixologys' Cup", una gara di sci e snowboard in collaborazione con la scuola Snowdreamers Cortina che si terrà nella mattinata di domenica 24 marzo sulla pista Socrepes, nel comprensorio delle Tofane. Si tratta di una competizione aperta a tutti. Così i partecipanti si cimenteranno in una discesa portando una coppa Martini e vincerà chi riuscirà a completare la gara nel minor tempo senza saltare le porte, con il bicchiere pieno in mano, rovesciando il minor quantitativo di bevanda. La pista Socrepes sarà allestita con porte da slalom gigante come una vera gara di sci. Una volta tagliato il traguardo i partecipanti appoggeranno il bicchiere su un tavolo e i maestri di sci in veste di giudici misureranno il contenuto dei bicchieri e il tempo della discesa decretando i vincitori.

Tra le altre iniziative previste ci sono le "CCW Experience", attività esperienziali alla scoperta della conca ampezzana e delle montagne vicine, come la slittata sulle Tre Cime di Lavaredo, il safari tour in motoslitta, ciaspolate e uscite in heli-ski. Obiettivo primario del team Cocktail Weekend è valorizzare la miscelazione di qualità nelle varie località e diffondere la cultura del bere consapevole e responsabile. Sarà così al successivo appuntamento ad Amalfi (23 al 29 settembre 2024 ) e a quello di Venezia (la quarta edizione, le date non sono ancora definite).