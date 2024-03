CORTINA D'AMPEZZO - L'atmosfera dei magici e spensierati anni '80 sarà rivissuta sabato 9 marzo all'Hotel de la Poste di Cortina d'Ampezzo in una serata all'insegna dello spettacolo e della musica che avrà come special guest Alan Sorrenti, Sandy Marton e Alberto Camerini protagonisti della canzone italiana.

Un evento organizzato da Walter Bortolin di Sacile (Pordenone), imprenditore nel campo dell'arredamento che conferma la sua vocazione per l'organizzazione di eventi di tendenza e particolarmente originali. Una formula che unisce musica, danza, e l'arte contemporanea che diventa protagonista in un contesto glamour, che sta riscuotendo sempre più interesse come confermato dal successo, dello scorso anno, di "Lignano chiama Cortina" nella discoteca Mr. Charlie e in occasione del "party anni '70" organizzato a Cortina sempre al Posta.

LA LOCATION

L'iconico hotel de la Poste, che si trova nel cuore di Cortina su iniziativa di Gherardo Manaigo, albergatore alla settima generazione, prosegue con questa rievocazione degli anni '80 nelle iniziative volte a vivacizzare la Conca ampezzana dopo il grande successo dell'evento che ha omaggiato i 40 anni del film "Vacanze di Natale 1983" girato nella conca ampezzana, che ha avuto risonanza a livello nazionale.



IL PROGRAMMA

Ricco il programma del prossimo sabato sera, che avrà come clou la presenza di tre tra gli autori più rappresentativi dell'epoca autori di brani ancor oggi ascoltati e ballati come "Figli delle stelle" di Sorrenti, "People of Ibiza" di Marton e "Veniamo dallo spazio" di Camerini. Saranno riproposte assieme alle hit parade del periodo a ritmare le danze sulla pista del "Ville Venete Longue" del Posta che ospiterà il pubblico. La serata sarà aperta da Michele Fuser intrattenendo i presenti con una mirabile imitazione di uno dei cantautori italiani più amati, Renato Zero. Vittorio Masullo ballerino professionista con la sua cover band farà rivivere le vibranti performance del re del pop Michael Jackson, dal quale fu consacrato ricevendo il premio "The best singer of the year" direttamente dal fan club ufficiale di Michael Jackson nel 2008. L'immancabile componente artistica della serata, che caratterizza tutti gli eventi di Bortolin, sarà rappresentata dalla performance dell'eclettico artista Gabriele Dalla Longa che produrrà a ritmo di musica, a beneficio dei presenti, opere con temi e colori ispirati all'atmosfera di quel periodo.



LE SORPRESE

Molte altre sorprese saranno svelate soltanto durante la serata come anche la presenza di importanti ospiti e personaggi dello spettacolo. Il "music dinner" sarà preparato dalla cucina del Posta e avrà come base alcuni piatti simbolo degli anni '80 come le penne al salmone e vodka, rigorosamente a base di Cortina Ice Vodka, mentre il brindisi sarà con cocktail a base di Cortina Mountain Gin. Richiesto dress code ispirato ai ruggenti anni '80. Per informazioni e prenotazioni: eventi@delaposte.it.