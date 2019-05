Crollo del tetto nella cartiera: indagine interna per scoprire le cause

di Olivia Bonetti

La produzione è ripresa regolarmente ieri, dopo il crollo che si è verificato lunedì sera, nella cartiera di Santa Giustina, Reno De Medici Spa, in frazione Campo. In realtà l'attività della cartiera non si era mai interrotta, perché l'area interessata al crollo è un'area di stoccaggio, come fa sapere la referente stampa del gruppo Rdm, Erica Re. «La macchina continua per la produzione è in un altro edificio - spiegano dalla Reno De Medici -. Il fatto è accaduto...