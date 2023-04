Paura a San Pietro in Cadore, in fiamme il tetto di un'abitazione

SAN PIETRO IN CADORE - La notte scorsa, mezz’ora prima della mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pradetto a San Pietro in Cadore per l’incendio del tetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri accorse da Santo Stefano di Cadore, Belluno e dai distaccamenti volontari di Costalta e Dosoledo con 4 autopompe, un’autobotte, un’autoscala il carro aria e 18 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme alla sola copertura, evitando un incendio generalizzato. Ancora in corso questa mattina le operazioni delle squadre intervenute per la copertura provvisoria del tetto con dei teli di nylon. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.