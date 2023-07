SAN GREGORIO (BELLUNO) - Incentivare la lettura, soprattutto tra i più giovani, suscitando la curiosità e la voglia di scoprire nuove avventure da vivere con la fantasia. È questo l'obiettivo del progetto promosso dall'amministrazione comunale di San Gregorio nelle Alpi, che ha avuto il suo culmine nella giornata di martedì con l'inaugurazione ufficiale delle prime tre casette dei libri. «Le casette - spiega l'assessore Margherita Minella - sono state realizzate dai ragazzi che hanno aderito al progetto "ci sto? Affare fatica" durante l'ultima settimana di giugno. Otto ragazzi e ragazze del comune, con un tutor "giovane" e un tutor adulto esperto hanno eseguito una serie di lavori nel territorio, compresa la realizzazione di tre casette in legno. Una è stata donata all'asilo, una è stata installata nel parco adiacente al municipio e una verrà a breve posizionata nel parco della frazione di Paderno».

Si tratta di piccole casette contenenti tanti libri adatte un po' a tutte le età. Chiunque può andare e prendere dalla casetta un libro, a patto però che ne lasci un altro. Non vi è un genere preciso, si possono lasciare libri per tutte le età, l'importante è che siano in buono stato. «Lo scopo - prosegue l'assessore Minella - è quello di incentivare la lettura, la curiosità per i libri tra i giovani, e dare la possibilità a tutti di leggere un buon libro in giro per il paese. È un azione chiaramente simbolica ma che va in linea con le molte attività portate avanti dal comitato della biblioteca». Il comitato biblioteca è infatti molto attivo e porta avanti numerose attività proprio per incentivare la lettura e creare momenti di aggregazione, soprattutto tra i giovani, intorno ai libri: laboratori, appuntamenti di lettura condivisa e molto altro. Un'occasione per tutti i sangregoriese da non farsi scappare.