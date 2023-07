PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Promuovere la cultura e l'inclusione sociale. Queste le finalità del nuovo servizio attivato dall'Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta guidata da Valter Milani. "Un libro in più... in viaggio", il nome. È il servizio di consegna e ritiro a domicilio di libri e materiale multimediale della biblioteca cittadina per i residenti con più di 70 anni, che non riescono a raggiungere la struttura per vari motivi: fisici, di salute e, in questo periodo, anche il gran caldo.

Gli obiettivi

«Questa iniziativa mira a garantire che anche le persone anziane, che potrebbero avere difficoltà a raggiungere la biblioteca di persona, possano accedere alle meraviglie e alla conoscenza contenute nei libri e dei materiali messi a disposizione - spiega il sindaco Milani - Sappiamo quanto sia importante mantenere vivi il desiderio di apprendimento e la passione per la lettura a tutte le età perciò, con questo nuovo servizio, vogliamo assicurare che nessuno sia escluso da questa esperienza culturale».

«Per realizzare questo ambizioso progetto, il Comune ha arricchito la fattiva collaborazione con Auser, organizzazione senza scopo di lucro che nasce con l'intento di fornire assistenza e servizi alle persone anziane, ma che da aprile di quest'anno si occupa anche della circuitazione libraria per la rete PD1. Saranno i volontari di Auser a svolgere il ruolo di intermediari tra la biblioteca e gli anziani, garantendo la consegna sicura dei libri direttamente a casa loro e il successivo ritiro al termine del prestito», illustra l'assessore alla Cultura Debora Mazzon.

Comunità più inclusiva

Un servizio fortemente sostenuto da tutta la Giunta municipale, che rappresenta un passo concreto verso la creazione di una comunità più inclusiva e accessibile per tutti i cittadini. «Il servizio "Un libro in più... in viaggio" rappresenta un'opportunità unica per i nostri anziani di immergersi in nuove avventure letterarie, stimolare la mente e coltivare la propria passione per la lettura, senza doversi preoccupare della logistica - continua Mazzon - Il servizio è già operativo e continuerà ad agosto». Si valuterà l'eventuale estensione. Per richiedere la consegna e il ritiro dei libri è sufficiente contattare la biblioteca che si trova in piazza IV Novembre, allo 049.9696064, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 19 oppure via posta elettronica a biblioteca@comune.piazzola.pd.it. Si devono indicare nome e cognome, numero di telefono, indirizzo, e-mail ed ovviamente le preferenze specifiche di libri o Dvd. Il servizio è gratuito e nessun addetto richiede denaro per il suo svolgimento.