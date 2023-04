BELLUNO -sbarca anche in piazza dei Martiri a Belluno . In funzione di “anti-Amazon”, per tutelare un altro modo di concepire la vendita dei libri, come spiega Stefano Zanette della: «Si tratta una piattaforma di e-commerce fondata nel 2020 a Firenze. Oggi conta più di 700 librerie, circa il 25 per cento di quelle presenti in Italia. In 3 anni ha raggiunto un fatturato di 1,5 milioni di euro con quasi 60 mila utenti iscritti e 1.300 accessi medi giornalieri al sito www.bookdealer.it». Alla base dell’operazione c’è l’amore per la lettura esercitato come risposta etica ad Amazon. Così si ricrea la magìa del rapporto libraio-lettore e a quest’ultimo fa risentire il profumo della carta stampata. Pertanto si può dire che all’algoritmo, che oggi regola impersonalmente i suggerimenti per acquistare un libro, si vuole sostituire l’importanza delle librerie di quartiere nell’acquistare direttamente da esse il volume scelto senza intermediazioni che non siano quelle del buon consiglio del libraio. Come si attua questa forma di e-commerce? «In pratica siamo noi librai che portiamo il libro al domicilio del lettore che è iscritto a questa piattaforma, talvolta anche in bicicletta, dandosi appuntamento alla prossima lettura - continua Zanette -. In tal modo si vuole tornare a un vero e proprio rapporto umano che ci possa aiutare a rimanere sul mercato in perfetta sintonia con la filosofia che sottende all’operato delle librerie indipendenti. In apparenza è una lotta tra Davide (noi) e Golia (Amazon), ma confidiamo sul sostegno dei nostri affezionati clienti».Va ricordato che Stefano Zanette è un appassionato libraio indipendente quotidianamente in “trincea” dietro il banco della libreria di famiglia nata 42 anni fa, nel 1981. Nei suoi scaffali si possono trovare libri di ogni genere, dai bestseller ai libri per l’infanzia, ma ci sono 4 settori nei quali si concentra particolarmente la ricerca di Stefano: scienze umane (filosofia, psicologia, storia e spiritualità), scienze applicate e tecnologia con tantissimi testi per l’attività dei professionisti, cultura locale e turismo, per aiutare i lettori a scoprire e conoscere meglio il territorio, spesso meta di tanti turisti. «Grazie a Bookdealer - dichiara egli stesso - abbiamo un buon successo anche online e serviamo clienti in tutta Italia. Ma a sceglierci sono soprattutto lettori di Belluno o persone che, da tutta Italia, vogliono fare un regalo speciale a qualcuno che abita a Belluno, affidando la consegna non a un anonimo corriere ma a un libraio! Per noi “piccoli” è faticoso contrastare la concorrenza di Amazon. Sappiamo bene che la chiave del successo sono le persone e il rapporto che riusciamo a costruire con loro. Un rapporto che va oltre il semplice venditore/consumatore, ma si consolida e cresce di lettura in lettura grazie soprattutto ai consigli personalizzati, alle consegne fatte in giro per la città attraverso le quali trovare sempre il tempo di socializzare. Cose che Amazon non può offrire. Inoltre, a differenza di Amazon, noi consegniamo nel giro di poche ore, sempre in giornata».