FELTRE (BELLUNO) - Giorgio D'Incà ieri mattina ha giurato e la magistratura di Belluno lo ha ufficialmente nominato tutore definitivo di Samantha, sua figlia. Un passaggio importante per la famiglia della 30enne di Feltre che ormai da quasi un anno versa in uno stato di coma vegetativo irreversibile. «È stato un momento non facile, però lo avevo in mente. In queste settimane mi sono preparato, ho riflettuto su ciò che questo comporterà»,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati