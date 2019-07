Sale operatorie allagate in ospedale: trasferiti i pazienti di Rianimazione

di Eleonora Scarton

Nottata all’insegna dell’emergenza all’ospedale di Feltre. Allagamenti e traslochi d’urgenza al Santa Maria del Prato di Feltre. Un problema all’impianto idraulico e nella notte all’ospedale cittadino è scattato l’allarme tanto da costringere la direzione medica a correre ai ripari chiedendo “ospitalità” per alcuni pazienti sia al San Martino di Belluno che al nosocomio di Camposampiero in provincia di Padova.Nella notte tra ieri e lunedì si è rotto un tubo dell’impianto idraulico, allagate le sale operatorie della ginecologia del Santa Maria del Prato di Feltre e a rischio i pazienti del reparto di rianimazione sottostante che sono stati trasportati, in ambulanza o con l’elicottero verso il capoluogo e l’ospedale patavino.