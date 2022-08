PORDENONE - Lo studio è quasi terminato e a dare la spallata decisiva è stata la crisi energetica. Ovviamente sarà presentato verso la fine di settembre, così come era stato annunciato, anche se alcuni incontri propedeutici tra il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, il direttore generale di Asfo, Giuseppe Tonutti e i tecnici che hanno predisposto la valutazione si terranno prima. Stiamo parlando dello studio che dovrà valutare se mantenere in piedi e riutilizzare i vecchi padiglioni dell'ospedale, oppure abbatterli.



LA DECISIONE

Non c'è nulla di ufficiale, ma da quanto si è appreso lo studio andrebbe in una direzione ben chiara: abbattere i padiglioni A e B, mente sull'H c'è ancora tempo per prendere una decisione. Il perchè sarebbe abbastanza evidente, supportato anche dai conti fatti dai tecnici. In pratica riqualificare i padiglioni costerebbe molto di più che abbatterli e farne uno ex novo che dovrà ospitare, oltre ai servizi che non troveranno posto nella nuova struttura, anche posti letto per le cure intermedie, ambulatori e vari supporti all'ospedale operativo. Abbattere, dunque, anche se i tempi non saranno brevi. Questo è un abbozzo di schema di quanto potrebbe emergere, sul fronte dei tempi, dallo studio in corso.



NUOVO OSPEDALE

Capitolato e cronoprogramma indicano al 21 ottobre di quest'anno la fine dei lavori, seppur al grezzo. Il cantiere è andato avanti velocemente, ma è impossibile che si chiuda per quella data. Molto più probabile, invece, che sia terminato, sempre al grezzo, per la fine di gennaio 2023. Uno slittamento che comunque non andrà ad inficiare sui lavori che a sua volta dovrà mettere in campo l'Asfo. I tecnici dell'Azienda sanitaria pordenonese, infatti, scenderanno in campo prima della fine dell'anno per prendere visione delle strutture in modo da iniziare a definire gli impianti a servizio delle diagnostiche. Un passaggio che dovrebbe interessare anche i medici che saranno chiamati a lavorare nella nuova struttura. Se non ci saranno intoppi l'ospedale sarà pronto per gennaio - febbraio del 2024.



LE DEMOLIZIONI

Sino a quando non sarà terminata e resa operativa la nuova struttura ovviamente nessun padiglione sarà demolito. In ogni caso il primo a cadere sarà il padiglione B, quello più alto e quello più inutile da un punto di vista operativo. Approssimativamente la demolizione avverrà ad alcuni mesi (ma potrebbero anche essere otto - dieci) dall'avvio del nuovo ospedale. Discorso diverso, invece, per il padiglione A quello che una parte dei pordenonesi vorrebbe che venisse mantenuto. L'aumento impazzito del costo dell'energia e il fatto che per rendere meno energivoro il padiglione servirebbero parecchi soldi, oltre a quelli necessari per riqualificare gli interni, ha fatto pendere l'ago della bilancia per la demolizione. Il padiglione A, però, resterà in servizio almeno altri 4 anni perchè dovrà ospitare tutti i servizi che non troveranno posto nella nuova struttura. Una volta che sarà realizzato il secondo padiglione a supporto dell'ospedale e che sarà riempito, allora il vecchio A avrà gli onori delle armi. E delle ruspe. Come detto, però, ci vorranno almeno 4 anni. Infine l'H. Ospiterà la formazione, quindi non avrebbe bisogno di grandissimi interventi. Sarà valutato più avanti se demolirlo e costruirne un altro o tenere l'esistente.