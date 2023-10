Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg. Fine settimana di piogge ma c'è anche caldo e umido di matrice sub tropicale

Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Sabato e domenica di pioggia e rovesci a Nordest e non solo. Sta arrivando una forte perturbazione che durerà tutto il fine settimana. Una situazione che accomuna un po' tutto il Nord Italia e anche l'Europa che è anch'essa investita dal maltempo. Il fronte perturbato, con piogge e temporali, potrà avvalersi di un contributo caldo e umido di matrice sub tropicale che gli conferirà ulteriore energia ed è per questo che si temono altre criticità per nubifragi e allagamenti con il rischio anche di eventi alluvionali lampo. Le regioni più esposte nella giornata di oggi, venerdì 20 ottobre, oltre a tutto il Nordest anche il Nordovest più la Toscana. Dunque un avviso valido per Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, parte dell'Emilia Romagna, soprattutto l'Emilia occidentale e la Toscana settentrionale.

Venezia, attivato il Mose

Attivato il sistema Mose a Venezia per proteggere la citta dall’acqua alta. La Protezione civile del Comune, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto, ha diramato infatti un’allerta maltempo da oggi, venerdì, fino alle prime ore di sabato 21 ottobre per possibilita di temporali anche associati a forti raffiche di vento e rovesci.

Segnalati venti forti sulla costa. Sono previsti in mare 120 centimetri alle ore 13.45.

Friuli Venezia Giulia

Torna il maltempo anche in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo di color giallo valida per l'intera giornata di venerdì, 20 ottobre: previste, come spiega il bollettino meteo, «piogge intense o localmente molto intense sulla zona montana, abbondanti o localmente intense in pianura e temporaneamente in serata sulla costa».

Picco di marea a Grado

Allerta meteo gialla Grado, picco di marea Picco di marea raggiunto a Grado il 20 ottobre alle ore 13:10 con 1,09. I volontari della squadra comunale di Protezione civile dell'Isola del Sole hanno svolto attività di monitoraggio, attivati dalla sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia (Sor), sino alle 14.

Nel resto d'Europa

Il ciclone Babet si è abbattuto sull'Europa occidentale portando forti piogge su Regno Unito, Penisola Iberica, Francia e in parte anche sull'Italia. Allo stesso tempo correnti molto fredde di provenienza artica affluiscono dalla Russia verso il Baltico portando nevicate precoci fino a bassa quota e persino sul mare tra Finlandia, Svezia e Repubbliche baltiche. Nel corso delle prossime 24 ore queste due masse d'aria molto diverse tra loro convergeranno all'altezza del Regno Unito per formare una nuova profonda depressione, Aline che si centrerà sulla Francia. Il maltempo arriverà prima nel Nord Italia e poi su parte del Centro. Entro il weekend si sposterà anche al Sud. Ciclone Aline

PREVISIONI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 20 ottobre

Nord: Piogge e temporali in rapida estensione dal Nordovest al Triveneto, a tratti anche forti. Qualche rovescio in giornata fin sull'Emilia. Temperature in rialzo al Nordest, massime tra 17 e 22.

Centro: Piogge e temporali in Toscana, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche, seppur più deboli. Schiarite in Abruzzo. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 25 e 30.

Sud: Soleggiato o velato sulle zone peninsulari, rovesci in arrivo su ovest Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33.

Sabato 21 ottobre

Nord: Schiarite su Nordovest ed Emilia Romagna, instabile su Lombardia e Triveneto con piogge e rovesci più frequenti a ridosso delle Alpi. Temperature in rialzo al Nordovest, massime tra 18 e 22.

Centro: Instabile su regioni tirreniche e Umbria con piogge e temporali in locale sconfinamento su Marche e Abruzzo. Temperature in calo, massime tra 18 e 23.

Sud: Instabile sulle regioni peninsulari e centro-nord Sicilia con piogge e temporali più frequenti in Campania. Temperature in calo, massime tra 25 e 30.

Domenica 22 ottobre

Nord: Tornano ampie schiarite su gran parte delle regioni, salvo un po' di variabilità sulle Alpi orientali con qualche rovescio sparso. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 17 e 21.

Centro: Nubi sparse e schiarite anche ampie, maggiori annuvolamenti su Umbria e medio-alto Lazio con qualche ulteriore rovescio. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 22.

Sud: Residua instabilità su Campania e Sardegna con rovesci in esaurimento. Altrove schiarite prevalenti. Temperature in calo, massime tra 23 e 28

Lunedì, 23 ottobre

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure, Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, Coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Sereno altrove.

Martedì, 24 ottobre

Nord: Al nord ovest: Piogge di forte intensita' in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia moderata altrove.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, Piogge di forte intensita' sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese, Coperto con pioggia debole sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Mercoledì, 25 ottobre

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale campana, Coperto con pioggia moderata altrove. Sull'adriatico: Piogge di forte intensita' sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia moderata sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Piogge di forte intensita' sul catanese e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Coperto con pioggia moderata sulla zona etnea.