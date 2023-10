Tempesta Babet, gli effetti in arrivo sull'Italia: piogge “senza precedenti”. Dove e quando colpirà

Piogge “senza precedenti” e forti venti. È allerta meteo rossa in Scozia per la tempesta Babet. Le conseguenze si faranno sentire anche in Italia. Quali effetti? In Gran Bretagna causerà gravi inondazioni e "metterà a rischio la vita delle persone", come riporta la Bbc. Quando? Tra giovedì e venerdì. Le zone più colpite probabilmente saranno quelle intorno ad Angus e Aberdeenshire. Allerta gialla per maltempo, vento e pioggia, sono state emesse anche per l'Irlanda del Nord e le aree settentrionali e orientali dell'Inghilterra. Ma quando e dove colpirà in Italia? Di seguito le previsioni.

Ciclone Medusa in arrivo: da giovedì pioggia e freddo. Fino a 15-20 C° di differenza tra Nord e Sud