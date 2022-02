LIMANA - Si filmano mentre compiono una infrazione al Codice della strada. Rodono, sghignazzano, insultano un’automobilista. Ma questa bravata potrebbe costargli caro. I vigili, da ieri, hanno in mano il video che testimonia come due persone, che sono evidentemente su un mezzo di lavoro , come un furgoncino o un camion (di fatti sul cruscotto si vedono chiaramente attrezzi e valigetta di soccorso), tagliano una rotatoria – transitando sull’erba della stessa - superando un’automobile di poco. L’orario, da ciò che si vede nel corto di poco più di 30 secondi, è quello del tramonto e la strada è quella che porta alla zona industriale di Limana.

Dopo bestemmie, parolacce e insulti in una parlata che non sembra italiana, i due uomini presenti nell’auto registrazione tagliano la strada e chiudono la curva poco prima dell’arrivo di un veicolo con il quale avrebbero potuto collidere. Il video, piuttosto triste, si chiude con risate e bestemmie, di chi sembra per lo più aver bevuto dei bicchieri di troppo. Il video indigna tutta Limana, a partire dal’amministrazione comunale. Il sindaco Milena De Zanet ha contattato subito i vigili urbani per cominciare le indagini del caso. «La gente, purtroppo, si diverte con queste bravate. Già altre volte si sono viste scie sul prato, ma mai qualcuno che addirittura si filmasse. E a dire la verità si pensava che fossero andati fuori strada. Dovremo prendere valutazioni su come chiudere quell’accesso non autorizzato». Anche dalla minoranza si leva la voce di indignazione:«Non appena sono entrato in possesso del video ho scritto al sindaco chiedendo che si attivi con Veneto strade al più presto per trovare una soluzione a questa situazione, perché al di là della bravata del video, in quel tratto non è la prima volta che qualcuno cerca di tagliare la rotonda e passa come si vede nel video, da diverso tempo. Molto spesso nelle ore notturne quando c’è poco traffico, ma questa è bravata molto pericolosa e che mette a rischio la vita altrui».