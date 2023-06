BELLUNO - S falci e cura del verde: si punta anche su chi ha il reddito di cittadinanza. Il Comune ha varato due progetti di pubblica utilità con i quali metteranno al lavoro i beneficiari della misura o chi ha avuto problemi giudiziari. L’assessore ai Lavori pubblici, Franco Roccon: «Il provvedimento va nella direzione di utilizzare le risorse umane in modo diverso rispetto a banchetti o servizi in cui danno solo informazioni. Vedere queste persone operative è l’aspetto migliore». Ma saranno un aiuto non indifferente per il Municipio, alle prese con sempre meno risorse umane. «Questa iniziativa fa fronte all’esigenza attuale di avere manovalanza nel servizio manutenzioni strade - spiega l’assessore -, ma anche per le cose spicciole la pulizia dei giardini, la sistemazione di alcune aree. E credo sia anche un aiuto per loro che hanno difficoltà in questo momento».

Più cura del verde, il patto con chi ha il reddito di cittadinanza