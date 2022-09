Precipita per trenta metri tra le rocce, escursionista portato in ospedale in elicottero: è grave

LONGARONE - Sono gravi le condizioni di un escursionista canadese, ruzzolato una trentina di metri tra salti di roccia, non distante dal Rifugio Pian de Fontana. L'uomo di 73 anni si trovava con due familiari lungo il sentiero che scende verso il Rifugio, quando era scivolato finendo sul ripido pendio erboso con rocce affioranti. Scattato l'allarme attorno alle 14, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il posto in cui si trovava l'uomo, raggiunto nel frattempo anche dalla titolare del Pian de Fontana, che aveva prima dato alla centrale coordinate e indicazioni sull'eventuale presenza di nubi. Sbarcati con un verricello di 20 metri medico, infermiere e tecnico di elisoccorso hanno prestato immediata assistenza all'uomo per il possibile politrauma riportato, per poi spostarlo in un luogo più adatto a proseguire le prime cure urgenti. L'eliambulanza lo ha quindi trasportato all'ospedale di Treviso.

Poco prima, a San Vito di Cadore, un'altra escursionista è stata recuperata dall'elicottero. Una 49enne tedesca si è fatta male a metà del percorso della Ferrata Berti al Sorapis e non era più in grado di proseguire. La donna è stata trasportata all'ospedale di Pieve di Cadore