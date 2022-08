Sorpresi dalla grandine non riescono a proseguire, escursionisti recuperati dall'elicottero

BELLUNO - La grandine li ha colti di sorpresa e la coppia non è riuscita a proseguire sul sentiero. La disavventura è capitata a una coppia di Bressanone (Bolzano), 67 anni lui e 62 lei, che stava facendo un'escursione sul Bec de Mesdì. Non appena il maltempo ha dato un attimo di tregua, l'elicottero di Dolomiti Emergency è partito per salvarli. I due si trovavano all'inizio di un canalone e sono stati lasciati a Malga Federa.

Un altro escursionista, un 55enne di Casier, è stato recuperato attorno alle 16 dall'elicottero lungo il sentiero 565 che dal Rifugio Tissi scende ad Alleghe. L'uomo era caduto e si era fatto male a una caviglia, è stato portato all'ospedale di Agordo.