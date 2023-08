BELLUNO - Erano stati definiti gli "introvabili" nell'ultimo report della Camera di Commercio: figure professionali soprattutto operai specializzati e addetti di aziende artigiane impossibili da reperire. Ora il centro studi di Unioncamere, in collaborazione con Veneto Lavoro, intreccia i dati sulla struttura dimensionale e la dinamica delle imprese artigiane con la loro domanda di "mestieri" «evidenziando come dietro ai numeri c'è una realtà viva e in profonda trasformazione», commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti, Mario Pozza.

«È vero che tra il 2018 e il 2022 il numero complessivo delle imprese artigiane si è ridotto di oltre 400 unità a Treviso e di 330 unità a Belluno prosegue Pozza , tuttavia tiene la classe dimensionale più strutturata, che è quella che genera i maggiori flussi occupazionali. Sono state quasi 15.000 le assunzioni fatte nel 2022 da aziende artigiane trevigiane e circa 3.300 le analoghe assunzioni in provincia di Belluno. Si tratta di numeri importanti che rappresentano circa il 10% dei flussi occupazionali di entrambe le province». «Prevalgono sicuramente i "mestieri" - prosegue Pozza -, ma vorrei subito richiamare l'attenzione sul fatto che i nomi di questi mestieri come "fabbri", "manutentori", e via dicendo non danno giustizia delle trasformazioni che hanno conosciuto. Oggi un operaio metalmeccanico adotta in prevalenza sistemi digitali 4.0 e 5.0, si parla di manutentori predittivi, gli autoriparatori si confrontano con sofisticate diagnostiche elettroniche e la "rivoluzione" della mobilità elettrica, un falegname taglia i materiali attraverso strumenti laser computerizzati ad alta precisione».

A Belluno le assunzioni generate nel 2022 dalle imprese artigiane sono state pari a 3.310 unità di lavoro dipendenti; cinque anni prima erano un po' di più (3.585), ma l'ordine di grandezza si può dire che resta quello, a fronte di una contrazione della base artigiana di 330 imprese, estesa a quasi tutte le classi dimensionali. Fa peraltro eccezione la classe 10 addetti e oltre: le imprese più strutturate dimensionalmente crescono di 17 unità nei cinque anni considerati.

Sono quasi 7.000 operai specializzati assunti da aziende artigiane trevigiane e bellunesi nel corso del 2022 (1.495 a Belluno, pari al 45% del totale assunzioni in aziende artigiane). Poi ancora fabbri, manutentori e installatori e montatori e l'edilizia artigiana, (550 operai spazializzati a Belluno).