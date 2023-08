UDINE - Sono in complesso 109 i nuovi posti di lavoro con profili tecnici autorizzati dalla Giunta regionale per far fronte a gravi carenze di organico in diverse diramazioni dell'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia. Si tratterà in ogni caso di forme di lavoro flessibile, in altre parole del reclutamento di lavoratori interinali.

La decisione, proposta dall'assessore alle autonomie locali e alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti, prevede in linea di principio posizioni lavorative a tempo pieno, sebbene sia possibile frazionare ciascuna posizione in più rapporti di lavoro a condizione che il risultato finale non subisca variazioni. Si tratta della possibilità di reclutare fino al 20% in più del numero di dipendenti attualmente risultanti in servizio in ciascuna realtà amministrativa.

LA MAPPA

Ma vediamo il dettaglio della distribuzione di tali risorse umane: 92 posizioni riguardano l'Erpac, Ente regionale per il patrimonio culturale (9), l'Ente di tutela pesca Etpi (2), l'Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (11), l'Ardis Agenzia regionale per il diritto allo studio (13), l'Agen zia lavoro-sviluppo impresa (6), l'Ente di decentramento regionale di Trieste (9), quello di Udine (15), quello di Gorizia (14) e quello di Pordenone (13). Per particolari situazioni di vuoto d'organico da rimediare con urgenza, la Regione ha autorizzato ulteriori 17 reclutamenti, che riguardano l'Erpac (3 posizioni), l'Ente di decentramento regionale di Trieste (1), quello di Udine (9), quello di Gorizia (1) e quello di Pordenone (3). Queste ultime 17 posizioni da colmare con lavoro flessibile riguardano il livello C di profilo tecnico.

LE RAGIONI

Fra le motivazioni indicate dalla Regione Fvg per spiegare la necessità di tali 109 reclutamenti, figura "la situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19 e alle disposizioni intervenute in ordine alle attività della pubblica amministrazione" che "hanno ritardato, tra la fine del 2019 e fino alla metà del 2022, l'espletamento dei concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale nonché l'attivazione di ulteriori nuove procedure". Tale pesante ritardo appare oggi in via di recupero come assicura la Regione e sono inoltre in via di completamento "numerose procedure selettive, in particolare per i profili amministrativi". Nonostante ciò, sono ancora in corso di svolgimento o ancora di prossima indizione alcuni concorsi per profili tecnici. Per queste ragioni i contratti di lavoro flessibile resteranno operativi negli enti e nelle agenzie interessate in Friuli Venezia Giulia fino a che non si renderanno disponibili le graduatorie dei concorsi in fase di svolgimento o di prossima organizzazione.