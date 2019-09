Pochi vigili del fuoco a Santo Stefano: il Comelico perde la sua ambulanza

di Yvonne Toscani

SANTO STEFANO - Ed ora il Comelico viene privato pure del preziosissimo supporto dell’ambulanza dei vigili del fuoco. Nel distaccamento di Santo Stefano l’organico è ridotto, così quando il mezzo esce per salvare vite umane, all’interno della caserma, rimangono soltanto tre pompieri. Pochi per eventuali chiamate contemporanee all’ambulanza in uscita. Per ogni intervento è infatti previsto che sia operativa una squadra di cinque persone. Insomma la scelta di non potenziare l’organico dei vigili...