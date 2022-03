Pista da bob 'Eugenio Monti', via libera da Zaia per il "restauro"

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annuncia un importante passo avanti nell'iter amministrativo lper la riqualificazione della pista da bob 'Eugenio Montì di Cortina, in vista delle Olimpiadi invernali 2026. «Oggi - spiega - si aggiunge un ulteriore tassello in vista del grande appuntamento olimpico del 2026: l'approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto, il Commissario straordinario Luigi Valerio Sant'Andrea e il Dipartimento per lo sport per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di bob. Questo suggella l'importanza dell'opera. La struttura commissariale potrà assicurare un iter più veloce ed efficace, che darà accelerazione ad un'opera strategica per il territorio e di valorizzazione della montagna veneta in occasione dei giochi di Milano Cortina 2026»

APPROFONDIMENTI NODO VIABILITà Olimpiadi, strade al rallentatore: rischiano di non essere completate... GRANDI OPERE Rincari, a rischio anche i cantieri delle Olimpiadi: «Bitume... OPERE PUBBLICHE Strada Alemagna senza pace: altri lavori a Longarone, si torna a... GIOCHI INVERNALI 2026 Olimpiadi, c'è un miliardo nelle mani del commissario. 570...