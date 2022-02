Olimpiadi, c'è un miliardo nelle mani del commissario. 570 milioni per le varianti di Longarone e Cortina

BELLUNO - Il Governo ha dato il via libera al commissario straordinario Luigi Santandrea su infrastrutture per un miliardo di euro, in funzione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo riferiscono i deputati veneti del Partito democratico Alessia Rotta e Roger De Menech. «Questa mattina - spiegano i deputati - il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è stato firmato da Mario Draghi e trasmesso alla Corte dei Conti per i controlli di competenza».

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI 2026 Varianti di Longarone e Cortina, Sant'Andrea nominato commissario MILANO-CORTINA Olimpiadi 2026, conto alla rovescia: faremo in tempo per i Giochi? I... CORTINA D'AMPEZZO «Stadio per il curling in ritardo: bisogna accelerare con il... CORTINA D'AMPEZZO Olimpiadi, arrivano altri fondi ed è scontro tra il ministro... OLIMPIADI INVERNALI 2026 A Cortina decolla la pista di bob: l'impianto alle pendici della...

I fondi, pari a 978,96 milioni di euro, sono tutti già nella disponibilità del commissario. In particolare, le opere previste in Veneto riguardano la variante di Longarone, finanziata con 270 milioni e la variante di Cortina, finanziata con 298,77 milioni, per un totale di 568,77 milioni di euro. «L'augurio - concludono Rotta e De Menech - è che anche dalla Corte dei conti arrivi quanto prima il via libera e si possa cominciare ad aprire i cantieri per i quali è già cominciata la corsa contro il tempo».