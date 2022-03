Strada Alemagna senza pace: altri lavori a Longarone, si torna a senso unico

LONGARONE Sono anni che Longarone è oggetto di importanti opere da parte di Anas. Lavori e cantieri che comportano degli innegabili disagi per la viabilità e per gli automobilisti che transitano per Longarone, ma soprattutto per i residenti che con questi problemi sono costretti a convivere tutti i giorni. E ieri, sul proprio profilo facebook, il sindaco Roberto Padrin, riportando il contenuto di una comunicazione Anas, ha annunciato che «da domani (oggi per chi legge ndr) e per alcuni mesi la viabilità tornerà con il senso unico di marcia sulla strada statale 51 da nord a sud e sulla comunale di via del Parco e via Uberti da sud a nord». Dopo la riapertura avvenuta qualche tempo fa, questa nuova riduzione di carreggiata è stata determinata dalla necessità di completare la posa delle barriere e il rifacimento del ponte sulla ferrovia.

«DISAGI DA AFFRONTARE»

«Tutto questo comporterà disagi che dovremo affrontare» scrive lo stesso sindaco, consapevole dei problemi che questa nuova limitazione al traffico produrrà, proprio mentre l’intervento di messa in sicurezza di via Uberti stava procedendo. Il tratto di statale Alemagna, oggetto delle chiusura a senso unico di marcia, è quello compreso fra la stazione di Longarone e l’abitato di Castellavazzo. Una parte di strada statale, quindi, che sarà di nuovo percorribile solo per chi scende da Cortina e va in direzione Longarone. Per bypassare questo cantiere, gli automobilisti che dalla pianura salgono verso la montagna del Cadore, saranno invece ancora costretti a scendere verso la zona degli impianti sportivi e poi risalire sulla statale proprio in prossimità di Castellavazzo.

OBIETTIVO OLIMPICO

Lo scopo dei vari interventi e cantieri di Anas è quello di alleggerire il traffico anche in vista delle Olimpiadi di Cortina del 2026. E proprio sotto questa voce – insieme a quella dei Mondiali già realizzati – sono inseriti i finanziamenti che garantiscono le diverse opere. Fra queste anche, per esempio, la già ultimata rotatoria di Fortogna, l’allargamento della sede stradale all’altezza del ristorante 4 Valli e la rettificazione delle curve fino alla galleria di Termine di Cadore. Con il medesimo post su facebook, Padrin informa i propri concittadini che il terzo viadotto di rettifica presso Castellavazzo verrà aperto il mese prossimo. Cantieri aperti da tempo, si diceva. Nello scorso ottobre, dopo una lunga estate di restrizioni e di deviazioni, Anas aveva aperto al traffico, in direzione Cortina d’Ampezzo, due nuovi viadotti realizzati nel territorio comunale di Longarone. Ma si trattava tuttavia di un’apertura in modalità provvisoria di cantiere.