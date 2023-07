Lamon. Si allontana da casa senza dire dove va: 67enne trovato privo di vita nella notte in un dirupo

LAMON (BELLUNO) - È stato ritrovato senza vita questa notte G.C., 67 anni, di Feltre, di cui non si aveva più traccia, dopo che si era allontanato da casa con la macchina in mattinata. Ieri sera, 3 luglio, attorno alle 22, il soccorso alpino di Feltre è stato attivato per partecipare alle ricerche assieme ai vigili del fuoco, a seguito del rinvenimento da parte dei carabinieri della macchina dell'uomo, parcheggiata sul ciglio della statale 50 del Passo Rolle, in località Pontet.

Lì, in una zona disseminata di salti verticali che danno sul torrente Schener, le squadre hanno avviato le perlustrazioni, finché un soccorritore verso mezzanotte ha individuato il corpo sotto un dirupo.