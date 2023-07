Scomparso un uomo di 72 anni: avviate le ricerche, la Polizia Locale alza in volo i droni

UDINE - Avviate le ricerche per un uomo di 72 anni. Intorno alle 17 di ieri, sabato 1 luglio, Felice era uscito da casa, senza però farvi più ritorno. L'uomo era uscito dalla sua abitazione in via del Tunnel, aveva indosso una maglia rossa con un gilet bianco e dei pantaloni beige. Ad allertare i soccorsi sono stati i parenti dell'anziano. Per le ricerche è stato attivato il piano provinciale con un campo allestito in via Friuli a Udine. Sul posto i vigili del fuoco con il supporto della polizia locale che ha alzato in volo i droni.