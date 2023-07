PEDAVENA (BELLUNO) - Al via il quarto stralcio per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione del comune di Pedavena che vedrà, oltre alla sostituzione delle vecchie lampade energivore, anche l'installazione di alcuni quadri che serviranno per agevolare la vita di operatori economici ed associazioni del territorio.



L'INTERVENTO

Il progetto definitivo/esecutivo sarà consegnato nelle mani dell'amministrazione comunale nei prossimi giorni ma, in via generale, prevede la sostituzione di alcuni dei vecchi punti luce a mercurio e sodio presenti nel territorio comunale con altri, a led, che consentono un importante risparmio dal punto di vista energetico. «Nella scelta delle nuove vie oggetto di intervento spiega il consigliere comunale Luca Cecchet , carte alla mano, abbiamo scelto le zone attualmente più energivore. Interverremo quindi nelle vie Dante, Ugo Foscolo, Norcen, Vecellio e Trieste (dal centro di Pedavena verso Pren e Lamen). Faremo poi delle sostituzioni in alcune zone, come via Col e via Donatori di sangue». Inoltre, saranno sostituiti i punti luce dell'area della biblioteca. Scorrendo l'elenco si potrebbe dire che le vie che saranno oggetto di intervento sono poche ma «si tratta di vie che hanno numerosi punti luce, per cui l'intervento risulta alla fine molto corposo», chiosa il consigliere.



PUNTI ENERGIA

Oltre alla sostituzione delle lampade più vecchie ed energivore, l'amministrazione intende fare anche altri piccoli interventi che vadano ad agevolare operatori ed associazioni. «Attualmente nella zona dove si tiene il mercato non vi è l'allacciamento alla corrente elettrica. Con questo progetto installeremo un quadro in modo tale che i mercatari possano avere anche l'opportunità di allacciarsi», spiega Cecchet, che prosegue sottolineando che in piazza a Pedavena e in viale Vittorio Veneto saranno installati dei quadri che permetteranno l'allacciamento alla corrente da parte delle associazioni, così da agevolarle in occasione dell'organizzazione delle numerose manifestazioni che si svolgono in paese.



TEMPI E COSTI

Il progetto complessivamente ha un valore di 103mila euro, coperto per 50mila euro da un contributo statale, per 33mila euro da risorse del distretto del commercio Feltre-Pedavena e per 20mila euro dall'avanzo del progetto dell'anno scorso. «Nei prossimi giorni conclude Cecchet sarà consegnato il progetto definitivo/esecutivo ed entro settembre sarà dato incarico alla ditta. L'obiettivo è che i lavori possano partire entro l'autunno».



FILOSOFIA GREEN

«Nell'attuale momento di rincari energetici, l'importanza di investimenti pubblici in efficienza energetica e della green economy rappresentano modelli da seguire per risparmiare, aumentando l'efficienza con lampade a led di ultima generazione senza peraltro dimenticare che, grazie ad una più adeguata illuminazione, si ha una maggior sicurezza anche nella circolazione stradale», premette il sindaco di Pedavena, Nicola Castellaz, spiegando la filosofia del quarto intervento previsto dal piano di illuminazione pubblica «che ci porterà ad avere la metà delle luci a led. Continueremo inoltre a posizionare alcuni punti luce a fotovoltaico di ultima generazione per dare risposte ad alcune zone a bassa concentrazione abitativa». Il primo cittadino conclude: «Osservo infine che si sono appena conclusi i lavori di sostituzione di tutte le lampade con quelle a led sia in palestra, sia nella scuola secondaria di primo grado sempre nell'ottica di una migliore illuminazione degli ambienti, di un risparmio economico e di minori immissioni di anidride carbonica nell'ambiente».