BELLUNO - È giovane, ha successo sul web come influencer, ma nonostante la congiuntura tutt'altro che felice ha deciso di mettersi in gioco nel mondo reale aprendo il suo primo negozio. Luca Bristot ha 22 anni e fa il parrucchiere da quando ne aveva 16. Ha creato un profilo Instagram seguito oggi da 333 mila follower e di certo non li abbandonerà neanche dopo l'inaugurazione del nuovo salone LB Wellness Hair nel cuore di Belluno, in piazza Santo Stefano, programmata per il prossimo 22 ottobre.

IL MONDO SOCIAL

«Fare l'influencer mi piace e per me è un vero lavoro - dice Luca -. Però voglio portarlo avanti gestendo parallelamente un mio negozio, realtà concreta che dipende solo da me. Non so come evolverà il mondo dei social. Di certo c'è che un profilo può essere sempre hackerato, facendo andare in fumo in un istante anni di lavoro. Succede sempre più spesso purtroppo. Sono invece convinto che se hai un'attività tua, come un negozio, e ti impegni a condurla bene, hai in mano un qualcosa di davvero solido».

Il parrucchiere - influencer bellunese, oltre ai tanti follower, vanta già collaborazioni con aziende quali Huawei o Garnier. Ora la sfida sarà riuscire a far crescere contemporaneamente il salone e il profilo social. «So come gestire questo doppio impegno perché ho imparato a organizzarmi. Sono ormai abituato a creare i contenuti sfruttando tutto il tempo fuori dalle ore di lavoro: così la domenica e il lunedì sono dedicati a produrre foto e video». Attendere condizioni migliori per togliersi i panni del dipendente e mettersi in proprio? Bristot non ci pensa nemmeno: «È vero, il momento è complicato. Ora c'è il problema delle bollette. Prima c'era il covid e domani chissà cosa potrà capitare. Magari altre difficoltà a livello globale o problemi di salute. Se si pensa a tutto, allora non si dovrebbe aprire mai. Questo è quello che ho meditato durante i lunghi mesi in cui il Covid ci ha costretti in casa. Se si hanno le energie e le risorse per dare vita a un proprio progetto, allora bisogna farlo. Io ho sempre desiderato aprire il mio negozio. Un sogno che ho covato fin dal mio primo giorno di lavoro. Ogni impiego nei vari saloni con cui ho collaborato, l'ho vissuto come un'esperienza formativa. Sono state tappe necessarie di un percorso che ora mi porta a fondare un'attività tutta mia».

«HO SCELTO LA MIA CITTÀ»

Il giovane parrucchiere si dimostra molto convinto anche nella scelta di posizionarsi in centro a Belluno. «Questa è la mia città, un posto dove si vive bene e dove non ci sono le difficoltà che presentano centri più grandi. Conosco bene Milano, che frequento perché lì hanno sede le agenzie che curano le collaborazioni commerciali per il mio profilo Instagram. Quella milanese è una realtà dove non puoi sfondare se non arrivi per proporre un qualcosa di già consolidato. E poi i costi degli affitti sono davvero esorbitanti. Qui è tutto più semplice per uno che come me è agli inizi. Comincio quindi da piazza Santo Stefano, che è un luogo bellissimo, poi chissà, ho una vita davanti». Tutto bello e facile quindi? Non proprio, come ammette lo stesso Luca: «In questa fase di preparazione all'apertura le difficoltà non sono certo mancate. Qualche inghippo nella realizzazione dei lavori e soprattutto una burocrazia tanto complicata, come mai non avrei immaginato. Montagne di carte per ogni cosa si pensi di fare. Per fortuna mi aiuta il mio bravo commercialista. Ancora prima di iniziare sto capendo perché si dice sempre che fare il dipendente è più semplice. Però questo non mi scoraggia, anzi. Sono convinto che per realizzarsi la via giusta sia quella di mettersi in gioco e di essere padroni della propria attività e del proprio destino, essendo disposti ad affrontare le fatiche che questo comporta».