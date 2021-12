Il seggio del leghista Saviane va alla collega di partito della Calabria e non del Veneto

Con 114 sì, 43 no e 92 astenuti è stata approvata la relazione della Giunta delle elezioni e immunità sull'assegnazione del seggio che fu del leghista Paolo Saviane, morto ad agosto e che si era espressa a favore del subentro del primo dei non eletti della Lega in Calabria (Regione dove il partito ha avuto il quoziente elettorale più alto). È stato invece bocciato con 42 sì, 117 no e 91 astenuti l'ordine del giorno, proposto da Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che chiedeva di assegnare il seggio al primo dei non eletti in Veneto e cioè a Bartolomeo Amidei di FdI, archiviando di fala decisione della Giunta.

