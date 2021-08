Funerali del senatore Paolo Saviane: Salvini con la figlia, il ministro Erika Stefani

PUOS D'ALPAGO - Alle 16.30 di oggi 25 agosto, nella chiesa di Puos d'Alpago, sono stati celebrati i funerali del senatore della Lega Paolo Saviane morto a 59 anni venerdì scorso per un inaspettato problema cardiaco aggiunto ai problemi collegati ad un tumore. Alla cerimonia ha partecipato anche Matteo Salvini, segretario della Lega, arrivato da Milano con la figlia. «Paolo Saviane era un uomo per bene, onesto, non l'ho mai visto litigare con qualcuno. Porteremo avanti le sue istanze per la montagna». Una quarantina i parlamentari intervenuti. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, era rappresentata dal senatore Tosato. Alla cerimonia presenti anche i ministri D'Incà, Stefani e il governatore Zaia.