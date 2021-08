Alle 16.30 i funerali del senatore Paolo Saviane: ci sono Salvini, Zaia, due ministri e 40 parlamentari

BELLUNO - Alle 16.30 di oggi 25 agosto, nella chiesa di Puos d'Alpago, sono iniziati i funerali del senatore della Lega Paolo Saviane morto a 59 anni venerdì scorso per un inaspettato problema cardiaco aggiunto ai problemi collegati ad un tumore. Alla cerimonia è presente anche Matteo Salvini, segretario della Lega, arrivato da Milano con la figlia. «Paolo Saviane era un uomo per bene, onesto, non l'ho mai visto litigare con qualcuno. Porteremo avanti le sue istanze per la montagna». Una quarantina i parlamentari presenti. La presidente del Senato Elisabetta Casellati è rappresentata dal senatore Tosato. Arrivati i ministri D'Incà, Stefani e il governatore Zaia.

La celebrazione

La salma è giunta verso le ore 14. In chiesa a Puos è stata allestita una camera ardente, aperta dalle ore 14.15. Don Christian Mosca, il parroco della chiesa intitolata a San Bartolomeo, presiede la celebrazione. A lui si affiancano altri sacerdoti dell'Alpago, la terra amata da Saviane, con i canti del Coro Dolada, diretto dal maestro Alessio Lavina, ad accompagnare il rito.

A stringersi intorno alla famiglia le figlie Beatrice ed Arianna, la compagna Daniela, i generi Alessio e Alberto, l'amatissima nipotina Caterina, la sorella, i fratelli e Anna, gli amici e i colleghi della Lega che ne hanno apprezzato la dedizione. Sia nell'impegno a livello locale, come segretario provinciale, che come parlamentare, eletto nel 2018, membro della Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato.