Una pandemia di influenza aviaria potenzialmente «100 volte peggiore del Covid» potrebbe essere all’orizzonte dopo la scoperta di un raro caso umano in Texas: lo sostengono alcuni esperti americani. L’influenza aviaria H5N1 si è diffusa rapidamente da quando è stato rilevato un nuovo ceppo nel 2020, colpendo gli uccelli selvatici in ogni stato, così come il pollame commerciale e gli allevamenti da cortile. Ma ora è stato rilevato anche nei mammiferi, con allevamenti di bovini in quattro Stati che sono stati colpiti e lunedì i funzionari sanitari federali hanno annunciato che un lavoratore del settore lattiero-caseario in Texas ha contratto il virus.

Mammiferi e uomo

«Questo virus è stato in cima alla lista delle pandemie per molti, molti anni e probabilmente decenni», ha spiegato il dottor Suresh Kuchipudi, un ricercatore sull'influenza aviaria di Pittsburgh, in un recente panel in cui si è discusso della potenziale emergenza (riporta il Daily Mail). «E ora ci stiamo avvicinando pericolosamente a questo virus che potrebbe causare una pandemia». Il ricercatore ha osservato che il virus H5N1 è già stato rilevato in specie in tutto il mondo e «ha dimostrato la capacità di infettare una serie di mammiferi, compreso l’uomo. Quindi, a mio avviso, penso che questo sia il virus che rappresenta la più grande minaccia pandemica che si sta manifestando a livello globale», ha aggiunto Kuchipudi.

Anche John Fulton, consulente dell'industria farmaceutica per i vaccini e fondatore della canadese BioNiagara che ha organizzato l'incontro, ha espresso le sue preoccupazioni, riporta il Mail. «Sembra che questo sia 100 volte peggiore del Covid – o potrebbe esserlo se mutasse e mantenesse il suo alto tasso di mortalità. Una volta che sarà mutato per infettare gli esseri umani, possiamo solo sperare che il tasso di mortalità non sia alto».

I sintomi

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 52% delle persone che hanno contratto l’H5N1 dal 2003 sono morte. Per fare un confronto, il Covid attualmente uccide meno dello 0,1% delle persone infettate, anche se all’inizio della pandemia il tasso di mortalità era di circa il 20%. I sintomi dell'influenza aviaria sono simili a quelli di altre influenze, tra cui tosse, dolori muscolari e febbre. Alcune persone potrebbero non sviluppare sintomi evidenti, ma altre possono sviluppare una polmonite grave e pericolosa per la vita. Il lavoratore del settore lattiero-caseario in Texas che è stato infettato ha segnalato «arrossamento degli occhi (compatibile con congiuntivite) come unico sintomo», hanno osservato i Centers for Disease Control. «Al paziente è stato detto di isolarsi ed è in trattamento con un farmaco antivirale per l'influenza», ha affermato il CDC.

L’agenzia e «l’intero governo degli Stati Uniti stanno prendendo molto sul serio questa situazione», ha sottolineato al Washington Post il direttore del CDC Mandy Cohen.

Bovini infetti

L'esperto ha sostenuto che il virus non rappresenta un grosso rischio per la popolazione, sottolineando che il lavoratore del settore lattiero-caseario era in contatto diretto con bovini infetti, e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha garantito che attualmente non ci sono cambiamenti che lo renderebbero più trasmissibile ai umani. «Sebbene siano possibili casi tra esseri umani a diretto contatto con animali infetti, ciò indica che l'attuale rischio per la popolazione rimane basso», ha scritto il dipartimento in una nota durante il fine settimana. Ma il fatto che il virus sia stato trovato nei bovini potrebbe significare che sta iniziando a mutare, ha detto Cohen al Washington Post.

La trasmissione

«Non avevamo riscontrato l’influenza aviaria nei bovini prima della scorsa settimana. Questa è una novità. È un serbatoio affinché il virus possa circolare e potenzialmente cambiare. Se il virus dovesse mutare abbastanza da infettare l’uomo potrebbe diffondersi rapidamente», ha avvertito mercoledì l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, secondo Fox News. «Se i virus dell’influenza aviaria A [H5N1] acquisissero la capacità di diffondersi in modo efficiente tra gli esseri umani, potrebbe verificarsi una trasmissione su larga scala a causa della mancanza di difese immunitarie contro i virus H5 negli esseri umani», la conclusione dell’Autorità per la sicurezza alimentare.