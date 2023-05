Allarme orso in Veneto, avvistate impronte di taglia media nel bosco del Cansiglio: area frequentata dagli escursionisti

BELLUNO - Le impronte di un orso di taglia media sono state scoperte stamane nel bosco del Cansiglio in Veneto. Il ritrovamento è stato fatto da un volontario che accompagna la forestale nel censimento, con la geolocalizzazione, dei lupi ben presenti in quell'area. Le impronte sono state rilevate in località casera Pallantina nella conca dell'Alpago a pochi minuti, trattandosi della capacità di spostamento di un orso, dal rifugio Semenza al Cavallo e a al passaggio dell'Ander delle Mate che collega il Veneto al Friuli Venezia Giulia sul Piancavallo (Pordenone).

Secondo gli esperti della forestale si tratterebbe di un orso in transito ma che non si è riusciti a tracciare. Già lo scorso anno era stato notato il suo passaggio anche a vista. L'aspetto curioso è che la località dove sono state notate l impronte è lungo una serie di sentieri ampiamente frequentati dagli escursionisti e non poco distanti, tra l'altro, a stalle, vivai e più a valle abitazioni in località Col Indes nel comune di Tambre sempre nella conca dell'Alpago.