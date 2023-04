Trovato cucciolo di orso morto: non è figlio di JJ4

TRENTO - La carcassa di un piccolo di orso è stata rinvenuta nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2023, in Bassa Val di Sole, vicino alla ciclabile. L’animale (3-4 mesi di eta) è stato recuperato dal personale forestale: sarà inviato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che accerterà le cause della morte. Il cucciolo non è uno di quelli di JJ4, che hanno circa 15-16 mesi e pesano circa 40 chili. L’esemplare rinvenuto morto appare invece molto piccolo e denutrito. Gli esperti del Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento riferiscono che nel primo anno di vita il tasso di mortalità naturale dei cuccioli di orso puo superare il 75%. Lo riferisce la Provincia autonoma di Trento.