Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ecco il primo sponsor ufficiale

Esselunga è il primo partner delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. Il gruppo della grande distribuzione, che dall'apertura nel 1957 del primo supermercato a Milano ha raggiunto i 25mila dipendenti e i 5,7 milioni di clienti fidelizzati, ha sottoscritto una partnership con la Fondazione Milano Cortina, con cui condivide «la valorizzazione del territorio e la centralità del made in Italy».



«È con grandissimo piacere - ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del Coni - che accogliamo Esselunga nella squadra dei partner del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'Agenda Olimpica 2020 + 5, introdotta dal Comitato Internazionale Olimpico, ha segnato una svolta radicale nella storia dello sport ponendo al centro il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per questa ragione è motivo di grande orgoglio che Esselunga abbia scelto di camminare al nostro fianco in questa magnifica avventura testimoniando ancora una volta il proprio legame con il mondo dello sport e con i valori che Milano Cortina 2026 vuole rappresentare».



«Siamo molto felici di poter annunciare questa partnership. Esselunga è un'azienda orgogliosamente italiana. Ogni giorno lavoriamo per contribuire a generare valore per il nostro Paese attraverso piani di sviluppo sostenibili e politiche che si pongono tra gli obiettivi prioritari il sostegno al made in Italy - ha commentato Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, fatturato a 8,56 miliardi (+ 2,2%) nel 2021 e utile a 266,5 milioni -. La decisione di affiancare il comitato olimpico di Milano Cortina 2026 risponde alla volontà di dare il nostro contributo per far conoscere ulteriormente l'eccellenza italiana nel mondo e celebrare i valori che lo sport rappresenta e che trovano la massima espressione nelle Olimpiadi». Vincenzo Novari, ceo della Fondazione Milano Cortina 2026, ha aggiunto: «Questo è il primo di una serie di accordi di grande valore che presto verranno annunciati e che saranno fondamentali per la realizzazione dei nostri Giochi».

Fondazione Milano Cortina 2026 è stata costituita il 9 dicembre 2019. I suoi compiti riguardano l'organizzazione, la promozione e la comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La Fondazione stima di raggiungere entro fine anno circa la metà dell'obiettivo totale di sponsorizzazioni da business plan che ammonta a 560 milioni. Poi c'è la spa che deve realizzare le opere, Infrastrutture Milano-Cortina 2026, con Luigi Valerio Sant'Andrea commissario straordinario.



NUOVE RISORSE

Il 14 luglio scorso la Cabina di Regia sulle infrastrutture per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali ha dato il via libera alla ripartizione di 394 milioni per interventi infrastrutturali. Un altro miliardo per le opere essenziali era già stato assegnato negli anni scorsi.



