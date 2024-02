CORTINA (BELLUNO) - Nove appartamenti, con relativi vani accessori; una piazza pedonale; cinquantuno posti auto interrati; altri locali da adibire a deposito; un nuovo edificio, dedicato inizialmente a funzioni di supporto per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 e poi a disposizione dell'amministrazione pubblica, per la comunità. Tutto ciò sarà realizzato con il recupero del vecchio piazzale del mercato di Cortina d'Ampezzo, nel cuore del paese, sotto la chiesa parrocchiale, e con il rifacimento del grande stabile dell'ex panificio comunale, che sovrasta quella piazza.



L'INVESTIMENTO



L'intervento sarà pagato con i fondi per le Olimpiadi, ma alla fine i fabbricati rimarranno al comune, che ne è proprietario. I lavori dovrebbero iniziare la prossima estate, fra luglio e agosto: ci saranno pertanto altri cantieri, che andranno ad aggiungersi ai numerosi interventi previsti nei prossimi mesi, per opere pubbliche e iniziative private, fra strade e alberghi, impianti sportivi e altri manufatti. Ieri ci sono state le conferenze di servizi decisorie, per queste due riqualificazioni nell'area dell'ex mercato. A darne notizia è la stessa Società infrastrutture Milano Cortina 2026, che le ha coordinate, in modalità telematica. «Le due opere rientrano nel Piano degli interventi correlati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 precisa Simico alle conferenze di servizi sono intervenuti rappresentanti e referenti delle amministrazioni e degli enti locali interessati dalla realizzazione dell'opera». È uno dei primi interventi della nuova gestione di Simico, con amministratore delegato Fabio Massimo Saldini, subentrato a Luigivalerio Sant'Andrea, che ha portato avanti sinora questa operazione, con tutte le altre.



IL COMMENTO



Per l'amministrazione comunale ampezzana, che rimarrà proprietaria degli immobili, l'assessore esterno all'urbanistica Stefano Ghezze precisa: «Questa operazione fa parte degli interventi di Simico, che sosterrà tutti i costi di realizzazione. Si lavorerà sulla casa comunale dell'ex panificio, dove saranno ricavati nove appartamenti, che poi potranno essere dati in locazione, a prezzi calmierati, alla gente di Cortina, ma non abbiamo ancora definito i termini». In quanto al piazzale del vecchio mercato, l'intervento è complesso e articolato: «Il progetto prevede un parcheggio interrato, con la disponibilità di cinquantuno posti auto. Sopra rimarrà una piazza, con la riqualificazione ambientale. Uno degli elementi più interessanti è il manufatto sopraelevato, che servirà per i Giochi, l'obiettivo è di destinarlo a una sorta di Casa olimpica. Poi rimarrà al comune, che potrà adibirlo ad attività commerciali, servizi o altro». Sull'intera operazione, l'assessore Ghezze considera: «Questo intervento di recupero di quegli immobili, di quegli spazi, rientra nella più importante legacy olimpica, il lascito dei Giochi sul territorio. Ci sarà il recupero del piazzale e dello stabile, che in passato era stato previsto in varie formule, anche con progetti di finanza, ma mai andato in porto. Ora sarà realizzato da Simico e poi il comune avrà a disposizione appartamenti, servizi, parcheggi; il gettito di questi spazi potrà anche rientrare, se sarà necessario, nella compensazione delle spese di gestione annuale della pista olimpica da bob».



LA SCADENZA



I cantieri dovrebbero attivarsi a luglio per il piazzale, ad agosto per l'ex panificio, ma alcuni interventi preliminari sono già stati fatti: «Le scorse settimane sono state eseguite delle trivellazioni nel terreno, per verifiche statiche del sottosuolo conferma Ghezze anche perché quell'area è molto delicata e richiede la massima attenzione, poiché si trova a ridosso della strada, presso altri fabbricati, poco sotto la basilica minore dei santi Filippo e Giacomo».