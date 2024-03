Minacce di morte al sindaco di Cortina ​Gianluca Lorenzi: ​«Se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori»

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - La questione della pista da bob a Cortina in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026 si fa sempre più spinosa: al sindaco della cittadina, Gianluca Lorenzi, sono state inviate in busta chiusa minacce di morte. «Se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori» .

Poche righe racchiuse in una busta bianca. Il primo cittadino ha gia presentato denuncia contro ignoti. «Adesso sarà compito preciso degli investigatori - commenta Lorenzi - fare piena luce su quello che di inatteso è accaduto».

La protesta degli ambientalisti per l'abbattimento degli alberi

Negli ultimi giorni si sono susseguite aspre polemiche per l'abbattimento di decine di alberi per far posto alla nuova pista da bob che ospiterà la competizione olimpica. Sono stati presentati esposti da parte di diverse associazioni ambientaliste per verificare il rispetto del vincolo paesaggistico sulla demolizione della vecchia pista Monti e sull'abbattimento degli alberi secolari in località Ronco.

Le reazioni

«Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi per le minacce ricevute. Condanno fermamente questi atti che, sono certa, non fermeranno la volontà di un primo cittadino che lavora con grande dedizione per il bene del suo territorio e, al contempo, dell’intera Nazione». Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè in una nota.