CORTINA (BELLUNO) - Partiranno ufficialmente lunedì i lavori per la pista da bob nella Conca d'Ampezzo. Ma attorno al cantiere monta sempre di più la polemica: in aggiunta al presidio promosso per quella mattina dai contestatori delle Olimpiadi, e ai due fascicoli aperti dalla Procura dopo il deposito degli esposti da parte di alcune associazioni ambientaliste, ieri i deputati verdi Luana Zanella e Angelo Bonelli hanno annunciato una diffida a Simico contro l'abbattimento di 500 larici secolari per fare posto all'impianto: «Venga sospeso il taglio degli alberi del bosco di Ronco, ai piedi delle Tofane». Ma dalla Società Infrastrutture Milano Cortina ricordano che, per ogni tronco eliminato, avverranno 12 ripiantumazioni.

LE VERIFICHE



Più che in ambito locale, la questione pare far discutere soprattutto a livello nazionale: per gli oppositori, lo sliding center è diventato il simbolo in negativo dell'insostenibilità dei Giochi. Il nuovo progetto "leggero", voluto dal ministero delle Infrastrutture, prevede il risparmio di 4.311 metri quadri di superficie boscata rispetto all'originaria ipotesi, che comprendeva più parcheggi e tribune. Ma ad essere sacrificato sarà comunque quel mezzo migliaio di conifere dalla storia ultracentenaria. «Chiediamo che non venga dato inizio ai lavori hanno specificato Zanella e Bonelli finché non sia noto l'esito delle verifiche in corso da parte della polizia giudiziaria dopo il nostro esposto-denuncia alla Procura di Belluno per distruzione e deterioramento di beni paesaggistici e disastro ambientale. Quel bosco è costituito da 500 larici secolari collocati dentro un'area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed è almeno necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, prima dello scempio. Per evitare che l'avvio dei lavori possa comportare conseguenze irreversibili per questo immenso bene pubblico, chiediamo perciò di aspettare che si pronunci la Procura».



L'IMPRESA E IL COMMITTENTE



Incaricata dell'intervento è l'impresa Lgb Forestal Service, la cui offerta pari a 98.700 euro più Iva per 2.200 metri cubi è stata ritenuta congrua da Simico. L'affidamento include «il servizio di taglio alberi, ivi compreso il trasporto e l'accatastamento del legname, l'eventuale sgombero della neve necessario per accedere ai luoghi di lavoro, l'allestimento dei tronchi da sega e sramatura, il trasporto e accatastamento del legname nelle aree indicate e la raccolta di tutta la biomassa di scarto». Il titolare della ditta è Luca Ghedina "Broco", fratello del campione di sci Kristian, il quale preferisce non rilasciare dichiarazioni e rinviare la palla alla società committente.

Simico ribadisce quanto era già noto: il cantiere sarà aperto il 19 febbraio da Impresa Pizzarotti. Nel quadro del progetto, approvato da tutti i partecipanti alla Conferenza dei sevizi, è stato conferito l'incarico alla ditta cortinese, che procederà nei modi e nei tempi previsti negli accordi. Le intese hanno stabilito che, a fronte dei 500 larici abbattuti, ne saranno piantati 6.000. Il rapporto fra tagli e ripiantumazioni viene evidenziato come migliorativo rispetto alla legge regionale in materia, che nel caso di aree boschive permette questo tipo di interventi laddove venga documentata la pregressa presenza di un'area agricola e impone di far crescere altrove una quantità di alberi doppia rispetto a quella cancellata.



Ma i Verdi chiedono comunque di verificare il rispetto delle norme a tutela di quell'area, come rimarcato anche nell'esposto presentato dall'Ecoistituto del Veneto "Alex Langer", da Mountain Wilderness Italia e da Pfas.land Veneto. Sembra comunque di capire che, al netto di eventuali provvedimenti giudiziari, per il momento non subirà modifiche il programma dei lavori. Si tratta di 625 giorni di cantiere per realizzare la pista da bob, skeleton e slittino, che avrà una lunghezza di 1,650 chilometri e si snoderà in 16 curve, per un dislivello di 110 metri.