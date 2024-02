Olimpiadi invernali 2026, Zaia: "Opere che resteranno patrimonio del Veneto"

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2024 "Non sarà il Veneto a realizzare le opere né a pagarle. Tuttavia resteranno come opere per il Veneto. Gli americani la chiamano legacy, cioè eredità. La verità è che le opere resteranno patrimonio per il Veneto, anche se la Regione non le avrà pagate. Basti pensare agli oltre 1,5 miliardi per le infrastrutture viarie. Il bob è costato 1 milioni di opere. Poi altre opere per la messa in sicurezza e altre per agevolare l'accesso alle persone con mobilità ridotta, come ad esempio all'arena di Verona" lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 09:11

