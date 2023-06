CORTINA D'AMPEZZO - Il Comune di Cortina d’Ampezzo querela chi utilizza canali social e stampa per esprimere offese personali, nei confronti degli amministratori pubblici. Il sindaco Gianluca Lorenzi, interpellato, non ha inteso aggiungere dettagli, né specificare i destinatari dell’esposto. Si è limitato a spiegare le motivazioni dell’atto: «Non è più tollerabile che le azioni intraprese dall’amministrazione siano costantemente soggette a una campagna denigratoria, che non tiene conto che chi opera lo fa in tutela dell'ente pubblico, nello svolgere le proprie mansioni, e non può e non deve subire attacchi personali. Perciò il comune ha querelato chi sta compiendo tali iniziative, in modo che non si oltrepassino più i limiti di un diritto e che si plachi un incentivo all'odio e denigrazione della persona. Questa amministrazione non lo accetta».

Il dito è puntato sui post che, ogni giorno, compaiono su pagine e profili social, con critiche dure nei confronti del comune, soprattutto su alcuni temi: dal centro per l’infanzia Montessori alla nuova pista da bob olimpica, alla piscina di Guargné, chiusa da undici anni. «Offese sui social e sulla stampa non sono più accettabili – ammonisce Ghedina – i social rappresentano una piazza virtuale in cui discutere, confrontarsi e scambiare opinioni. Tuttavia, capita che gli animi si accendano e che volino espressioni colorite e offensive. Questo comporta conseguenze, poiché ciascuno è responsabile di quel che fa, ma anche di quel che dice, scrive e pubblica. Una offesa sulla bacheca di un amico o su un gruppo può comportare il reato di diffamazione. L’amministrazione è stata costretta, suo malgrado, a procedere con un esposto, per tutelare l’ente, gli amministratori, dirigenti, dipendenti comunali e l'interesse pubblico della collettività».