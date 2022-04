No vax, 1000 in corteo a Cortina: «Basta dittatura sanitaria»

CORTINA D'AMPEZZO - Quasi un migliaio di manifestanti no-vax si è radunato oggi, sabato 16 aprile, a Cortina d'Ampezzo per un corteo di protesta contro le misure anti-Covid. Persone provenienti un pò da tutto il Veneto, in particolare da Padova, che ritrovatesi in piazza Di Bona hanno sfilato lungo Corso Italia, lanciando slogan contro la «dittatura sanitaria», il Governo e i media. Un evento inedito, in queste dimensioni, per la Regina delle Dolomiti, che - pochi i turisti a passeggio - è sembrata vivere con distacco la rumorosa manifestazione, controllata dalla polizia.

