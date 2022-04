Stefano Puzzer, il No vax leader della protesta, licenziato dal Porto: «Resto orgoglioso di quello che ho fatto»

TRIESTE - Il portuale triestino Stefano Puzzer, leader delle proteste no Green pass di ottobre partite dal Porto di Trieste, è stato licenziato per giusta causa dall’Agenzia per il lavoro portuale. L’ex sindacalista del Clpt ha ricevuto ieri - 15 aprile - la raccomandata con cui la società che gestisce il lavoro a chiamata nello scalo gli ha notificato la decisione. Da febbraio la stessa Agenzia (Alpt) ha inviato una serie di lettere di contestazione al proprio dipendente, invitandolo a rientrare al lavoro, dal momento che il portuale è regolarmente in possesso del Green pass, in quanto guarito dal Covid, ma non lavora da ormai più di 5 mesi.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Puzzer può tornare a Roma: il Tar accoglie il ricorso e... TRIESTE Stefano Puzzer, il leader dei portuali no vax, è positivo:... LA PROTESTA Non solo Puzzer, ecco chi ha guidato l'assalto all'ospedale:... PORDENONE PAY La Digos intercetta il tam tam sui social Occupazione no vax ... TRIESTE Cortei No vax, Puzzer (Portuali): Manifestazione al confine con...

In una lunga diretta sulla propria pagina Facebook, il portuale racconta: «La prima preoccupazione è stato come comunicarlo alla mia famiglia. Sapevo che il licenziamento era una cosa a cui sarei andato incontro. Sono orgoglioso di quello che ho fatto io, i miei colleghi, i cittadini di Trieste nelle varie aziende. Questa è una conseguenza del fatto che siamo puri, che crediamo nei nostri diritti e che non ci piegheremo mai a questo sistema marcio. Non siamo ricattabili in nessuna maniera. A Trieste sono sei anni che lottiamo contro il sistema - prosegue Puzzer - abbiamo creato un sindacato autonomo che vogliono distruggere assieme a me. Un messaggio ai delatori e a chi fa parte del sistema: sono sei anni che provate a piegare me e i miei colleghi. Non ce l’avete fatta mettendomi un gps sotto l’auto, manomettendomi la stessa macchina, quando avete inquinato le mie urine con la cocaina, fatto per cui c’è stato un processo che ha ammesso l’inquinamento (il fatto si riferisce a vicende denunciate da Puzzer negli anni scorsi, ndr).

E io sono fiero – continua Puzzer – di essere stato coerente, di non essermi piegato e di aver detto il 15 ottobre che non sarei andato a lavorare fino a che gli altri colleghi non avrebbero potuto fare. Non mi elevo a capo popolo e non giudico chi è tornato a lavorare». «Mi batterò con tutte le mie forze contro la decisione dell’azienda. Non possono permettersi di portarmi via la casa. Sono un lavoratore portuale e prima o poi tornerò a fare il lavoratore portuale. Sono fiero di appartenere al mondo portuale. Noi abbiamo fatto le cose sempre a fin di bene, prima con il sindacato, ora con il Comitato (La gente come noi). Noi abbiamo fatto sempre tutto a fin di bene. Voi mi avete dato questo uovo di Pasqua e io vi darò la sorpresa. La gente come noi non molla mai, ne vedremo delle belle. Voglio bene anche a voi che mi avete licenziato».