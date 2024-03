Maltempo in Veneto: torna la neve sulle Dolomiti, anche a bassa quota

BELLUNO - Vanno dai 15 ai 30 centimetri gli apporti delle nevicate che sono avvenute nelle ultime 24 ore sui rilievi del Veneto, in particolare nella zona dolomitica oltre i 2000 metri. Più ridotta, non oltre i 10 centimetri, la neve fresca sulla zona pedemontana e prealpina. Lo riferisce l'Arpav. Le precipitazioni più intense sono state a Misurina, Ra Vales, Arabba, con 35 centimetri; 30 centimetri sono stati registrati a Passo Falzarego e Feltre. La neve complessiva al suolo supera i due metri a Ra Vales (233 centimetri), Arabba (212), in Val Salatis sull'Alpago (225) e poco meno a Campomolon (197) e Col Dei Baldo (181).