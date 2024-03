Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: arrivano piogge e temporali, mareggiate e acqua alta

Meteo Pasqua e Pasquetta. Le previsioni del tempo in Veneto e Fvg: dopo il sole arriva una perturbazione che porterà precipitazioni tra martedì e mercoledì. Per la giornata di giovedì 27 marzo in Veneto in cielo si alterneranno nuvole e schiarite, con piogge a tratti nel pomeriggio e in particolare sulle Prealpi. In Friuli Venezia Giulia invece persisterà la nuvolosità, anche qui con piogge sparse intermittenti, temporali possibili e vento di Libeccio.

La situazione generale

Secondo 3Bmeteo il doppio passaggio perturbato di martedì e mercoledì sarà seguito da una relativa tregua dalla giornata di giovedì, grazie al rinforzo dell'anticiclone tra il Mediterraneo centrale e la Penisola Balcanica. Si dovranno però preventivare alcuni rovesci su parte del Nord Italia, specie a ridosso dei rilievi, così come sulle regioni tirreniche settentrionali, in primis sulla Toscana, ma sul resto d'Italia le condizioni si manterranno più soleggiate.