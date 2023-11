Milano-Cortina, il Cio boccia il progetto della pista da bob a Cesana

CORTINA - «In linea con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020, il Cio è stato molto chiaro negli ultimi anni sul fatto che non dovrebbe essere costruita una sede permanente se non c'è un piano di legacy chiaro e sostenibile. Questa posizione è stata più volte confermata nel corso delle discussioni relative allo Sliding Center di Cortina ed è applicabile anche a Cesana per la quale la mancanza di opportunità di eredità in passato ha già portato all'abbandono della pista realizzata per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, dopo solo sei anni».

«Posizione sbagliata»

«La posizione del Cio, a mio parere, e sbagliata. L’impianto del bob di Cesana avrebbe davanti a se un futuro certo se si decidesse di utilizzarlo per le Olimpiadi. Lo abbiamo spiegato con un dossier dettagliato, lo diciamo da mesi». Lo afferma l’assessore regionale allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. «L’opzione piemontese e la sola che garantirebbe l’integrita di giochi che nascono per essere giochi italiani e invece, optando per impianti esteri, snaturerebbero la loro stessa natura», ha aggiunto.